Son Dakika Haberleri: Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

28 dakika önce

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktıİSTANBUL(İHA)- Kartal Soğanlık'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

İSTANBUL(İHA)- Kartal Soğanlık'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
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