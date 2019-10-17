Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
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Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktıİSTANBUL(İHA)- Kartal Soğanlık'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
Kartal'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
İSTANBUL(İHA)- Kartal Soğanlık'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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