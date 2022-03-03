Kartal'da motokuryelere ilk yardım, iş sağlığı ve taşıt bilgisi eğitimi verildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi ile Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği, motokuryelere yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sadece Paket Taşımıyoruz Can da Taşıyoruz" sloganıyla düzenlenen eğitim programı Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kartal'da yaşayan 40 motokuryenin katıldığı eğitimde ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, trafik ve taşıt bilgisi eğitimi verildi

Yaklaşık 6 saat süren eğitim programında kuryeler, iş hayatlarında yaşayabilecekleri kriz anları ve zorlu şartlarla mücadele hakkında da bilgi aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada, toplumun bugüne kadar motokuryelerin çalışma koşullarının farkında olmadığını ifade etti.

Sadece Kartal'da 2 binin üzerinde motokurye olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Yüksel, Kartal Belediyesi olarak motokuryelerin ihtiyaçlarını tespit edip buna yönelik eğitim programı hazırladıklarını anlattı. Yüksel, motokuryelerin ne kadar zor şartlarda çalıştıklarının bilinmesini ve buna göre hareket edilmesini isteyerek, "Kartal Belediyesi olarak, hem eğitimlerinde hem de zorlu iş hayatlarında onlara başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel ise son dönemde motokuryelerin karıştığı trafik kazalarındaki artışa dikkati çekti. Zamanla yarışmanın motokuryeler için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Özel, Kartal Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeyi tüm Türkiye'ye duyurmak istediklerini bildirdi.

Programın sonunda Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitime katılan motokuryelere sertifikalarını verdi.