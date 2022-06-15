Kartal'da motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sanığa 5 yıl hapis

Kartal'da trafikte motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sanık, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ender Ocaklı ve tarafların avukatları ile kazada ölen Cengiz Şen'in eşi Emel Şen ve ailesi katıldı.

Suçun "bilinçli taksir" yerine "olası kastla" işlendiğini öne süren müşteki avukatı Özcan Alpaslan, dava dosyasının yetkisizlik kararıyla birlikte ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istediklerini belirtti.

Duruşmada son sözü sorulan Ender Ocaklı ise "Kesinlikle böyle bir şey olsun istemezdim. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ocaklı'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın geçmişte alkollü araç kullanmaktan iki kere ehliyetine el konulduğunu göz önünde bulunduran mahkeme, bu nedenle alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildiğini kayda geçirdi.

"Hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz"

Duruşmanın ardından açıklama yapan maktül Cengiz Şen'in eşi Emel Şen, davayı bir üst mahkemeye taşımayı düşündüklerini, verilen cezanın yeterli olmadığını söyledi.

Sanığın davada 5 yıl ceza aldığını bildiren Şen, "1,64 oranında alkollü çıktı. Birkaç saat sonra test yapıldı. Yüksek bir promilde çıktı. Daha önce de alkolden ehliyeti iki kez kaptırmış olması onun ıslah olmadığının göstergesidir. Biz olası kasttan cezalandırılmasını istiyoruz. Yine davamızın peşindeyiz. Hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Olayın trafikte meydana gelmesinden dolayı cezanın hafifletilmesini doğru bulmadığını aktaran Şen, üst mahkemenin cezayı bozacağına inandığını kaydetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Eylül 2021'de, sanık Ender Ocaklı'nın otomobiliyle Kartal'da, Kadıköy istikametinde seyir halindeyken, motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e çarptığı belirtilmişti.

İddianamede, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Şen'in 1 Ekim'de hayatını kaybettiği, sanık Ocaklı'nın kazadan yaklaşık 6,5 saat sonra yapılan tahlilde alkollü çıktığı ifade edilmişti.

Sanığın kan tahlilinde 0,64 promil alkole rastlandığı bildirilen iddianamede, bir insanın her saatte 0,15 oranında alkolün vücuttaki etkisini kaybettiği dikkate alındığında Ocaklı'nın olay sırasında 1,64 promil alkollü sayılacağı aktarılmıştı.

Sanık Ender Ocaklı'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.