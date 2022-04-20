Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada

20.04.2022 11:20

Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada Kartal'da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi.

Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Kartal'da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin ise kask takmadığı görüldü. İkilinin, motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerine yatak yerleştiren iki kişinin trafikte ilerlediği görülüyor.

Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada
Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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