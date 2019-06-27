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KARTAL'DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

7 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAKartal, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı.

KARTAL'DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
Kartal, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı. 
D-100 Karayolu'nda plakası olmayan motosiklete binen 2 kişi ön tarafa oturttukları küçük çocukla uzun süre yolculuk yaptı. Sonradan kaynak yapılarak eklenen sepetinde devasa bir çuval taşıyan, motosikletle yolculuk yapanlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere sürücünün kucağındaki küçük çocuk ile birlikte motosikleti kullandığı, sürücünün arkasındaki kadının motosiklete yan bir şekilde oturarak yolculuk yaptığı yansıyor. Motosiklettekiler bir süre sonra yan yola girerek gözden kayboluyor.

Görüntü Dökümü
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-D-100 Karayolunda motosiklet üzerinde yolculuk eden kişiler
-Motosiklette taşınan çuval
-Motosiklet sürücünün kucağındaki çocuk
-Motosiklette yan şekilde oturan kadın
-Motosikletin yan yola girip gözden kaybolması
-Genel ve detay
 


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:14 Kaynak: DHA
Kartal, D-100 Karayolu, Güncel
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