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Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-KARTAL, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı.

Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA-KARTAL, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı. 
D-100 Karayolu'nda plakası olmayan motosiklete binen 2 kişi ön tarafa oturttukları küçük çocukla uzun süre yolculuk yaptı. Sonradan kaynak yapılarak eklenen sepetinde devasa bir çuval taşıyan, motosikletle yolculuk yapanlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere sürücünün kucağındaki küçük çocuk ile birlikte motosikleti kullandığı, sürücünün arkasındaki kadının motosiklete yan bir şekilde oturarak yolculuk yaptığı yansıyor. Motosiklettekiler bir süre sonra yan yola girerek gözden kayboluyor.

 


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
DHA, D-100 Karayolu, Güncel
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