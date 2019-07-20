Son Dakika Haberleri: Kartal'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kartal'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

40 dakika önce

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kartal'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi'nde seyir halinde olan Hakan Arıkoğlu idaresindeki 34 BZR 487 plakalı motosiklet, Çitlembik Sokak girişinde, S.Ö'nün kullandığı 34 TV 6898 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Arıkoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arıkoğlu, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü S.Ö de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de akılalmaz kaza! Köprüden uçup, yere çakıldı Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Bağ-Kur'luya 3 müjde birden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 12:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]