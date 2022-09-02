KARTAL'DA İSKİ KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ KURYE YARALANDI - Son Dakika
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KARTAL'DA İSKİ KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ KURYE YARALANDI

02.09.2022 17:53
KARTAL'DA İSKİ KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ KURYE YARALANDI

KARTAL'da motosikletli kurye İSKİ'nin atık su çalışması için açtığı kanala düştü.

KARTAL'da motosikletli kurye İSKİ'nin atık su çalışması için açtığı kanala düştü. Yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İSKİ'nin atık su çalışması nedeniyle kapatılan sokakta motosikletiyle kaldırımdan ilerleyen Ömer Yakup direksiyon hakimiyetini kaybetti. Plastik bariyeri aşan motosikletli 4 metre derinliğindeki kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanala düşen kurye itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kanaldan çıkartıldı. Yaralı kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İtfaiye, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KARTAL'DA İSKİ KANALINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ KURYE YARALANDI - Son Dakika
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