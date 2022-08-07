KARTAL'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETLİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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KARTAL'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETLİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA

07.08.2022 09:36
KARTAL'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETLİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA

KARTAL'da motosikletli kuryenin caddeye çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KARTAL'da motosikletli kuryenin caddeye çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal, Hürriyet Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde 2 Ağustos Salı günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada; seyir halindeki motosikletli kurye, caddeye çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen motokurye yolda savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı kuryenin yanına koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motokuryeyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kuryenin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETLİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARTAL'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETLİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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