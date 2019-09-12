Son Dakika Haberleri: Kartal'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma dağıtımı
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Kartal'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma dağıtımı

14 dakika önce

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem ayı etkinliği kapsamında, lokma ve aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Kartal'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma dağıtımı, System.String[]

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem ayı etkinliği kapsamında, lokma ve aşure dağıtımı gerçekleştirildi.


Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Eski Parti Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi'nin yanı sıra; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kağan, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, birim müdürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal'da görev yapan muhtarlar ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.


Etkinlik kapsamında vatandaşlara hitap eden cemevi dedesi, inananların ibadetlerinin kabul olmasını diledi ve dua etti. Aşure ve lokma dağıtımından önce söz alan ve destekleri için Kartal Belediyesi'ne teşekkür eden Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, "Amacımız 12 İmam bilincini taşıyıp, ölümsüz kılmaktır. Kerbela'da şehit düşenlerin anısını yaşatmak ve orada acı çeken insanların acılarını anlamaktır. Aşure birlik ve bütünlük simgesidir. Çünkü içerisinde birbirinden farklı tatları bozmadan, kendi tatlarıyla harmanlamak demektir. Ben'i aşıp, 'biz' olabilmek demektir. 'Ben' olmaktan sıyrılıp, 'biz' olmanın bilincini insanların özüne yüklemektir. Aşure insanları birleştirir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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