Son Dakika Haberleri: Kartal'da "Musa'dan Beri Gazetecilik ve Edebiyat" söyleşisi düzenlendi
Son Dakika Güncel Kartal'da 'Musa'dan Beri Gazetecilik ve Edebiyat' söyleşisi düzenlendi - Son Dakika

Kartal'da "Musa'dan Beri Gazetecilik ve Edebiyat" söyleşisi düzenlendi

6 saat önce

Kartal Belediyesi, gazeteci Musa Ağacık ile edebiyat eleştirmeni B. Sadık Albayrak'ın konuşmacı olarak katıldığı "Musa'dan beri Gazetecilik ve Edebiyat" konulu bir söyleşi düzenledi.

Kartal'da

Kartal Belediyesi, gazeteci Musa Ağacık ile edebiyat eleştirmeni B. Sadık Albayrak'ın konuşmacı olarak katıldığı "Musa'dan beri Gazetecilik ve Edebiyat" konulu bir söyleşi düzenledi. Etkinliğe Kartallılar yoğun ilgi gösterdi.


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kasım ayı kültür sanat programı kapsamında bir söyleşi programı düzenledi. Gazeteci, yazar Musa Ağacık ve edebiyat eleştirmeni B. Sadık Albayrak "Musa'dan Beri Gazetecilik ve Edebiyat Söyleşisi" ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde okurlarıyla buluştu.


"Musa'dan Beri" söyleşisinde Musa Ağacık'ın gazetecilik döneminde yaşadığı renkli anıları, ünlü siyasetçiler ve bir döneme damga vuran ünlü isimlerle yaşadığı anekdotları kendine has üslubuyla seyircilerle paylaştı. Soru cevap şeklinde gerçekleşen programa Kartallı edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Gazetecilik mesleğinin önemini, başarıya götüren etkenleri, çok çalışmanın faydaları gibi konulara da değinen Musa Ağacık, kendi yaşamından örnekler vererek dinleyicilerle paylaştı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Sadık Albayrak, Musa Ağacık, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı
Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 01:25:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da "Musa'dan Beri Gazetecilik ve Edebiyat" söyleşisi düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]