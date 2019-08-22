Kartal'da Mustafa Necati Etüt Merkezi ve Kız Yurdu açılış için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin katkılarıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Mustafa Necati Etüt Merkezi ve Kız Yurdu'nda inşaat çalışmaları son aşamaya ulaştı. 345 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu açıldığında bünyesinde yer alacak olan Kartal Akademi ile sınavlara hazırlık kursları da verilecek.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yurt inşaatının son durumunu yerinde inceledi. Kartal Belediyesi olarak bugüne kadar eğitime büyük destekler verdiklerini ve bu katkılarının önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Yüksel, "Gördüğünüz gibi kız yurdu inşaatımızın kabası bitmiş durumda. Yurdumuzu en kısa sürede tamamlayarak kız öğrencilerimizin hizmetine açmak istiyoruz. Bu anlamda Kartal'da kız öğrencilerimize rahat ve güvenli bir ortam oluşturacağız" diye konuştu.



Mustafa Necati Etüt Merkezi ve Kız Yurdu'nda 5'i engelliler için olmak üzere 345 yatak kapasitesi bulunuyor. İçerisinde etüt merkezi, mutfak, kütüphane, bilgisayar odası, revir, kuaför, müzik odası, yemekhane, çamaşırhane ve ütü odası, cep sineması ve çok amaçlı salonun yer aldığı yurtta ayrıca öğrencilerin konforu için her katta birer mutfak bulunuyor. 900 metrekarelik teras ve çevrede oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı 25 araçlık kapalı otoparka sahip olan yurt binasında girişi ayrı olan Kartal Akademi ile sınavlara hazırlık kursları da verilecek. - İSTANBUL