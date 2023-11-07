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Kartal'da Nalbur Dükkanı İşleten Emin S., Çırağını Öldürdü - Son Dakika

Kartal'da Nalbur Dükkanı İşleten Emin S., Çırağını Öldürdü

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:32

Kartal'da nalbur dükkanı işleten Emin S., çırağı Önder Boyacı ile yaşadığı kavga sonucunda onu öldürdü. Emin S., çırağını imam nikahlı eşini rahatsız ettiği için öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kartal'da nalbur dükkanı işleten Emin S.(50), kavga ettiği çırağı Önder Boyacı'yı(48) silahla vurarak öldürdü.

KAVGA ETTİĞİ ÇIRAĞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, 5 Kasım Pazar günü, Kartal Yukarı Mahalle'de, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nalbur dükkanı işleten Emin S., yıllardır yanında çalışan çırağı Önder B. ile kavga etti. Kavga sonucu bir anda silahını çeken Emin S., çırağı Ömer Boyacı'ya kurşun yağdırdı. Çevredekiler, tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Boyacı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, kaçan Emin S.'nin peşine düştü. Kısa süre içinde yakalanan Emin S., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, çırağı Ömer Boyacı'nın arkadaşının oğlu olduğunu, imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini öğrendiği için aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Emin S., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da Nalbur Dükkanı İşleten Emin S., Çırağını Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da Nalbur Dükkanı İşleten Emin S., Çırağını Öldürdü - Son Dakika
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