Kartal'da Nalbur Dükkanı İşleten Emin S., Çırağını Öldürdü

İstanbul Kartal'da nalbur dükkanı işleten Emin S.(50), kavga ettiği çırağı Önder Boyacı'yı(48) silahla vurarak öldürdü.

KAVGA ETTİĞİ ÇIRAĞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, 5 Kasım Pazar günü, Kartal Yukarı Mahalle'de, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nalbur dükkanı işleten Emin S., yıllardır yanında çalışan çırağı Önder B. ile kavga etti. Kavga sonucu bir anda silahını çeken Emin S., çırağı Ömer Boyacı'ya kurşun yağdırdı. Çevredekiler, tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Boyacı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİ RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, kaçan Emin S.'nin peşine düştü. Kısa süre içinde yakalanan Emin S., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, çırağı Ömer Boyacı'nın arkadaşının oğlu olduğunu, imam nikahlı eşini rahatsız ettiğini öğrendiği için aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Emin S., adliyeye sevk edildi.