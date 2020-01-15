Kartal'da Nazım Hikmet 118. doğum gününde şiirlerle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da Nazım Hikmet 118. doğum gününde şiirlerle anıldı - Son Dakika

Kartal'da Nazım Hikmet 118. doğum gününde şiirlerle anıldı

6 saat önce

Kartal Belediyesi Türk şiirinin dünya çapında tanınan ismi Nazım Hikmet Ran'ı, 118. doğum gününde sanatçıların yer aldığı 'Bizim Nazım' adlı etkinlikle andı.

Kartal'da Nazım Hikmet 118. doğum gününde şiirlerle anıldı, System.String[]

Kartal Belediyesi Türk şiirinin dünya çapında tanınan ismi Nazım Hikmet Ran'ı, 118. doğum gününde sanatçıların yer aldığı 'Bizim Nazım' adlı etkinlikle andı. Öte yandan aralarında Grup Gündoğarken, Melike Demirbağ gibi isimler gecede sahne aldı.


Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi anma gecesinde, Şair Nazım Hikmet Ran'ın sevenleriyle doldu. Şairin 118. doğum günü nedeniyle Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinliğine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, yazarlar, şairler ile çok sayıda Nazım Hikmet Ran seveni katıldı. Gecede Nazım Hikmet Ran'ın hayatını anlatan slayt gösterimi yapıldı. Kartal'da bir araya gelen şairler ise Ran'ın anısına şiirler okudu. Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen anma etkinliğinde ünlü şair birçok yönüyle ele alındı. Etkinlikte şiir, yazın, müzik, tiyatro ve sinema sanatçıları arasında; Orhan Alkaya, Grup Gündoğarken, Melike Demirbağ ve Soner Olgun da yer aldı.


Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, "Nazım'a ben hayran kişiyim. Nazım gerçekten büyük bir şair. Büyük acılar çekmiş. Kendi vatanından sürgün yemiş bir şairimiz. Bugün burada Nazım sevenler olarak sanatçı dostlarımız ile Kartallı dostlarımızla doğum gününü kutlayacağız. Güzel bir program olacağını düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Nazım Hikmet Ran, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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