Kartal'da nikâhlar açık havada kıyılıyor - Son Dakika

Kartal'da nikâhlar açık havada kıyılıyor

Korona virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle, Kartal'da nikahlar artık Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin bahçesinde açık havada kıyılıyor.

Korona virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle, Kartal'da nikahlar artık Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin bahçesinde açık havada kıyılıyor. Kartal Belediyesi Nikah Salonu'nda içinde bulunduğu kültür merkezinin geniş bahçesine kurulan sahnede, genç çiftler evliliğe ilk adımı atarken, davetliler de fiziksel mesafe kurallarına daha rahat uyabiliyor.


Korona virüsü salgını nedeniyle nikahı ertelenen, uygun salon bulmakta zorlanan ve en çok da yakınlarını riske atmak istemeyen çiftlerin taleplerini dikkat alan Kartal Belediyesi, açık havada nikah törenleri düzenlemeye başladı. İstanbul'un güzel ve ulaşımı en rahat noktalarından biri olan Kartal/ Pendik arasındaki sahil yolu üzerinde bulunan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin bahçesi açık hava nikah salonu olarak kullanılıyor. Kültür merkezinin içinde faaliyet gösteren Kartal Belediyesi Evlendirme Salonu bu nedenle boş kalırken, salonun önündeki geniş bahçeye sahne ve ses sistemi kuruldu. Özellikle hafta sonu yarım saat arayla nikah törenlerinin düzenlendiği bahçede yine Kartal Belediyesi tarafından takı törenleri için açık havada iki ayrı bölge oluşturuldu. Gölgeliklerin ve dev şemsiyelerin yerleştirildiği bahçede yalnızca o saat dilimindeki nikaha davetli olanlar bahçeye alınırken, biten nikah törenlerinin davetlileri tören alanından takı alanına kolaylıkla geçiş yapabildi. Hijyen ve maske kurallarının sıkı denetlendiği açık hava nikah törenlerinde bahçenin genişliği nedeniyle fiziksel mesafeyi korumak da vatandaşlar için daha kolay oldu. Kültür Merkezinin önündeki geniş bahçenin sadece bir kanadının kullanıldığı nikah törenleri yaz boyunca devam edecek. - İSTANBUL

Bülent Ecevit, Koronavirüs, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal'da nikâhlar açık havada kıyılıyor - Son Dakika
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