Üye Girişi
Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı - Son Dakika

Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı

24.09.2021 10:16

- (Özel) Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı -Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı Kartal sahil yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, önüne çıkan öğrencilere çarpmamak için fren yaparak durdu.

- (Özel) Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı

-Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

İSTANBUL - Kartal sahil yolunda ilerleyen motosiklet sürücüsü, önüne çıkan öğrencilere çarpmamak için fren yaparak durdu. O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önünde duran motosiklete hızla çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cengiz Şen hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrasında yanında bulunan kadın ile yer değiştirmeye çalıştığı iddia edilen otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza 18 eylül tarihi saat 15.30 sularında Kartal sahil yolu Turgut Özal Bulvarında yaşandı. Kadıköy istikametine seyir eden 07 FZC 17 plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz Şen, 2 genç kızın yola atlaması ile durdu. Arkadan kontrolsüz bir şekilde ve süratle gelen beyaz renkli 34 END 32 plakalı otomobil sürücüsü Ender O., duramayıp kontrolünü kaybederek motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e çarptı. Kaza anında alkollü olduğu iddia edilen Ender O., kazanın ardından panikledi ve elindeki alkol şişesini yakın çevresinde bulunan bir ağacın altına attı. Yine iddiaya göre Ender O. kaza sırasında aracında bulunan genç kadın ile yer değiştirmeye çalışarak aracı kendisi kullanmıyormuş gibi göstermeye çalıştı. O anlara yoldan geçen vatandaşlar şahit olurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cengiz Şen, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan motosiklete çarpan otomobilin yolda hızla seyrettiği ve içerisinden alkol şişesinin çıktığı öne sürüldü.

"Resmen cinayet işlemeye kalktı"

Türkiye Motosiklet Platformu yönetim kurulu başkanı Zafer Fatih Özsoy kaza anını anlattı. Özsoy, "Çocukluk arkadaşım Cengiz Şen, sahil yolunda önüne atlayan birkaç okul talebesine çarpmamak için her sürücünün yapacağı gibi fren yapıyor ve duruyor. Hiçbir risk oluşmuyor. Fakat arkadan gelen alkollü bir sürücü, daha önceden alkolden dolayı ehliyetini kaptırmış sürücü, çok yüksek süratle motosikletli arkadaşıma arkadan çarpıyor. Çok ağır şekilde yaralıyor. Çarpan arabanın içinden iki kişi çıkıyor. Polis raporlarında var. Daha önce dediğim gibi ehliyetini alkol nedeniyle kaptırmış, buna rağmen hala araç kullanabiliyor. Resmen bir cinayet işlemeye çalıştı. Çarpan kişinin cinayet ile yargılanması gerekiyor" dedi.

"Arkadaşımız ölüm kalım savaşı veriyor"

Kazada yaralanan Cengiz Şen'in durumunun ağır olduğunu söyleyen Özsoy, "Bütün insanlar çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşımız şu anda ölüm kalım savaşı veriyor. Doktorlar yüzde 10 yaşama şansı olduğunu söylüyor. İyileşse de eskisi gibi olmayacak dediler. Eşi ve çocuğu var. Bütün sevenleri olarak üzülüyoruz. Elimizden yapacak hiçbir şey gelmiyor. Alkollü olması, kazadan sonra şoför değiştirmeye çalışmaya çalışması, araçtan alkol şişelerinin çıkması ve arkadan hızlı çarpması, sahil yolunda hız limiti 60-70 kilometredir, en az 100-120 kilometre hızda çarpmış. Çok üzgünüz." diye konuştu.

"Kan testinde 65 promil alkol çıktı"

Özsoy konuşmasına şunları da ekledi; "Hukuki süreç başlatıldı. Eşi tarafından bugün avukata vekalet verildi. Zaten biz polisler ile trafikçilerle de konuştuk. Sağ olsunlar memur arkadaşlarımız bu raporlara baktı. Arkadaki kişinin yüzde 100 olduğu zaten ortada. Bunun üstüne bir de delil karartmaya çalışması var, yani şoför değiştirme, ehliyetsiz ile ehliyetli kadının yer değiştirme çalışması var. Taksiye atlayarak alkol testinden kaçıyor. Biz hastane polisi ile konuştuk ve alkol testi için kendisini hastaneye getirdiler. Kan testinde 65 promil alkol çıktı. Yan, bu arabadaki yarım şişe viskinin nereye gittiğini çok iyi açıklıyor. Benim lise 1 arkadaşım. Dünya iyisi bir insan, Bütün çevresi arkadaşları onun için ağlıyor. Bu tarz sürücülerin de ibretlik bir cezayla engellemesini yürekten diliyoruz" dedi.

Öte yandan motosiklet sürücüsüne çarpan Ender O.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı
Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı
Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı
Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı
Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı
Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı
Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı

Cengiz Şen, Motosiklet, Otomobil, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu 11:26 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam 11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak 11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! 11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz 09:42 Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz

Son Dakika Haberleri
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı         
11:24
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor Hızlı yükselişe geçen altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor         
11:05
Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim         
10:48
12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu         
10:44
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da öğrencilere çarpmamak için duran motosikletliye alkollü sürücü çarptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement