Kartal'da Okul Önlerinde Satış Yapan Torbacılara Operasyon: 4 Gözaltı
1 saat önce
KARTAL'da polis, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.
KARTAL'da polis, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda çiğ köfte ambalajlarına saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. operasyonda 4 şüpheligözaltına alındı Kartal
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği'ne bağlı ekiplerin Soğanlık Gümüşpınar'da okul önlerinde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Okul önelerindeki şüpheli kişileri uzun süre takip eden polis ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. E.K, H.Y, H.V ve M.H.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, satışa hazır fişekler halinde 695 gram Skunk adlı uyuşturucu madde ve çiğ köfte ambalajlarına sarılı satışa hazır 780 gram kokain, 14 bin 600 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan kişilerin uyuşturucu, tehdit, otodan ve evden hırsızlık, kumar, taksirle yaralama, çocuğa cinsel istismar ve kişilerin huzurunu bozmaktan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. E.K, H.Y, H.V ve M.H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.
(LAR) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:42 Kaynak: DHA
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