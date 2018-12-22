Son Dakika Haberleri: Kartal'da Okul Yakınındaki İş Yerine Uyuşturucu Baskını

Kartal'da Okul Yakınındaki İş Yerine Uyuşturucu Baskını

5 saat önce

Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA - KARTAL'da okul yakınındaki bir iş yerine yapılan operasyonda çikolata kutularına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Kartal'da Okul Yakınındaki İş Yerine Uyuşturucu Baskını, System.String[]
Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA - KARTAL'da okul yakınındaki bir iş yerine yapılan operasyonda çikolata kutularına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. 

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Okul Timleri (MOT), Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulu çevresindeki iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, işyerinde yapmış olduğu aramada fıstık ve çikolata kutuları içerisinde 32 adet alüminyum folyoya sarılı 'Skunk' olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tartılmasında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütülmesinde kullanılan el değirmeni ele geçirdi. Operasyonun ardından iş yeri sahibi U.D. gözaltına alındı. U.D.'nin çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. U.D., Kartal Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. U.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:10 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı

Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:41:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Okul Yakınındaki İş Yerine Uyuşturucu Baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]