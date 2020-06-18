Kartal'da okullar LGS öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, LGS öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki okullarda, geniş çaplı dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Lise Geçiş Sınavı'nın yapılacağı 20 Haziran öncesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla okullarda hummalı bir dezenfekte çalışması yürüttü.

Nano Gümüş İyon Teknolojisinin kullanıldığı dezenfekte çalışmalarında, 15 kişilik 3 farklı ekip çalıştı. Gün boyu yoğun bir şekilde devam eden hijyen mesaisi kapsamında, Kartal'da sınav için kullanılacak 44 okul, köşe bucak ilaçlanarak sınava girecek öğrencilere hazır hale getirildi.

Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlar kullanan ekipler tarafından, okullardaki dersliklerin yanı sıra; okul masa ve sıraları, koridorlar, merdivenler, tırabzanlar, tuvaletler, öğretmen ve müdür odaları, ortak kullanım alanlarının tamamı ile temasın olabileceği tüm yüzeyler, tabandan tavana arındırıldı. Öte yandan okul bahçeleri de belediye ekiplerince tankerlerdeki özel solüsyonlu tazyikli su ile yıkandı.

Okullardaki dezenfekte çalışmaları, gelecek hafta da tekrarlanacak.