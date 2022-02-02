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Kartal'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kartal'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı

02.02.2022 10:23
Kartal'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı

Kartal Belediyesi, yarıyıl tatilinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi, yarıyıl tatilinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak eğitim öncesinde hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığına öncelik verilerek okullarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

İlçedeki okulları belirli aralıklarla temizleyen ekipler, okulların girişinden başlayarak koridorları, sınıfları, tuvaletleri, öğretmen odalarını ve tüm ortak kullanım alanlarını etkisi bir ay kadar sürebilen nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte ediyor.

Yarıyıl tatilinin son haftasında bitirilmesi hedeflenen çalışmaların ardından öğrenciler, tamamen hijyenik hale getirilmiş sıralarına dönebilecek.

Eğitim ve öğretimin başlayacağı 7 Şubat'a kadar ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra liseler de dezenfekte edilecek.

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Kartal Belediyesi, Pazartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika
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