Kartal'da Öldürülen 17 Yaşındaki Aleyna Can  Davasına Başlandı

*Dava dosyasına konulan bilirkişi raporuna göre Aleyna Can'ı öldüren silah bozuk olmadığı belirtilirken, duruşma ertelendi.*Aleyna Can'da tespit edilen erkek DNA'sının sanıkların DNA'sı ile karşılaştırılması için sanıklardan kan örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verildi.Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA Kartal 'da günlük kiralık evde 17 yaşındaki Aleyna Can'ın tabanca ile öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu, üç kişinin yargılandığı davaya başlandı. Dava dosyasına konulan bilirkişi raporu, sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddiasını yalanladı. Raporda, olayda kullanılan tabancanın şarjörünün, sürgü tertibatının, horozunun ve tetik tertibatının çalışır vaziyette olduğu belirtildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici ve tarafları katıldı. Maktül Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, kız kardeşi Seçil Can, Ramazan Can ve Orhan Can da müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundular. Olaya ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına konuldu. Rapor, olay yerinde yapılan keşif sonucu hazırlandı.BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE SİLAH BOZUK DEĞİLÜç kişilik heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, sanıkların silahın bozuk olduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Raporda, olayda kullanılan tabancanın şarjörünün, sürgü tertibatının, horozunun ve tetik tertibatının çalışır vaziyette olduğu belirtildi. Raporda, "Silahın horoz tetik tertibatına dokunulmadan el ile maruz bırakıldığı, horozun düşmediği, kurulu durumdaki horoz tetiğe basılarak düşürülmesi sağlandığında ise horozun düştüğü, bunun sonucu olarak atım yatağındaki fişeğin de patladığının tespit edildiği" bilgisine yer verildi. Söz alan duruşma savcısı Faik Ateş, Bayram Ekici ve Mesut Vural'ın olaydan sonra kaçtıklarını hatırlatarak, "Her iki sanığın olaydan sonra kaçmaları hadisenin basit bir kaza ile öldürme olmadığını ortaya koymaktadır" dedi. Savcı Ateş, maktül Aleyna Can'da erkek DNA'sı tespit edildiğini hatırlatarak, tespit edilen bu DNA'nın sanıkların DNA'sı ile eşleştirilmesini talep etti.Müştekiler Fatma Yirmibeş, Seçil Can, Ramazan Can ve Orhan Can, sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler.Sanık Bayram Ekici, suçsuz olduğunu savunarak, "Kız arkadaşımı kaybettim. Acımı burada yaşıyorum, takdir mahkemenindir" dedi.Aleyna Can'da tespit edilen erkek DNA'sının sanıkların DNA'sı ile karşılaştırılması için sanıklardan kan örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Bayram Ekici'nin (26) maktul Aleyna Can'ın (17) erkek arkadaşı olduğu, 30 Kasım 2017 tarihinde Kartal Cevizli 'de bir binada oda kiraladığı, yanına önce maktul Aleyna Can'ın, ardından da diğer şüpheliler Ercan Ekici (23) ve Mesut Vural'ın (23) geldiği belirtiliyor. İddianamede, akşam 21.00-22.00 sıralarında şüpheliler Mesut Vural ile Ercan Ekici, Aleyna Can ile Bayram Ekici'nin yan yana oturdukları, çekmecede bulunan silahı eline alan şüphelilerin mekanizmayı çekmek suretiyle tetik düşürüp silahı ateşleyerek Aleyna Can'ı vurarak öldürdükleri anlatılıyor. Bayram ve Ercan Ekici'nin silahın ateş aldığı sırada Mesut Vural'ın elinde olduğu, Mesut Vural'ın da silahın Ercan Ekici tarafından çekmeceden alındığı sırada ateş aldığı yönünde ifade verdiği kaydedilen iddianamede, olay anında olay yerinde bulunan her üç şüpheli için de, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.BASIN AÇIKLAMASI YAPILDIDuruşmadan sonra maktül Aleyna Can'ın ailesinin Avukatı Kübra Süleyman basın açıklaması yaptı. Avukat Kübra Süleyman, bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirterek, "Sanıkların silahın bozuk olduğunu yönelik beyanları vardı. Ancak rapor silahın tüm teçhizatlarının çalıştığını ortaya koydu" dedi. Avukat Kübra Süleyman, gelecek celse karar çıkmasını beklediklerini belirterek, "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-------------------------Avukatlar, Kadın Meclisi üyelerinin adliye önünden görüntüsü-Avukat Kübra Süleyman'ın açıklama yapması-Açıklamadan genel ve detay görüntü-Genel ve detaylar-ARŞİV görüntüler