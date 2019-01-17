Kartal'da Öldürülen Hırsızlık Şüphelisinin Çaldığı Cip Bedrettin Dalan'ın Oğlu Barış Dalan'a Ait...
2 saat önce
Kartal'da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen hırsızlık şüphelisinin çaldığı lüks cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.
Kartal
'da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen hırsızlık şüphelisinin çaldığı lüks cipin Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.
Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir şahıs lüks cipi çalarak kaçmış ardından güvenlik görevlisi tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Polisin olayla ilgili çalışmayı sürdürürken, lüks cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu ortaya çıktı. Cipi çalan hırsızları Barış Dalan'ın yakın korumasının takip ettiği ve araca arkadan ateş açtığı öğrenilirken, şüphelinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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