Son Dakika Haberleri: Kartal'da Öldürülen Hırsızlık Şüphelisinin Çaldığı Cip Bedrettin Dalan'ın Oğlu Barış Dalan'a Ait...

Kartal'da Öldürülen Hırsızlık Şüphelisinin Çaldığı Cip Bedrettin Dalan'ın Oğlu Barış Dalan'a Ait...

2 saat önce

Kartal'da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen hırsızlık şüphelisinin çaldığı lüks cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

Kartal'da Öldürülen Hırsızlık Şüphelisinin Çaldığı Cip Bedrettin Dalan'ın Oğlu Barış Dalan'a Ait..., System.String[]
Kartal'da güvenlik görevlisi tarafından öldürülen hırsızlık şüphelisinin çaldığı lüks cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir şahıs lüks cipi çalarak kaçmış ardından güvenlik görevlisi tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Polisin olayla ilgili çalışmayı sürdürürken, lüks cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu ortaya çıktı. Cipi çalan hırsızları Barış Dalan'ın yakın korumasının takip ettiği ve araca arkadan ateş açtığı öğrenilirken, şüphelinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Kartal, Bedrettin Dalan, 3. Sayfa
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