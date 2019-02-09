Son Dakika Haberleri: Kartal'da Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Kartal'da Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

1 saat önce

İstanbul Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal'da Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi, System.String[]
İstanbul Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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