Kartal'da Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
1 saat önce
İstanbul Kartal'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Kartal
'da ki çöken binanın enkaz çalışmaları sırasında gece 05.30 saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda çökmede hayatını kaybeden sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan kişinin naaşı ambulansla morga kaldırıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
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