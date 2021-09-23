Üye Girişi
KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

23.09.2021 15:16

KARTAL'da Aydos Ormanı'nda ölü bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı.

KARTAL'da Aydos Ormanı'nda ölü bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Arda Yurtseven'in yakınları ve okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kartal'da geçtiğimiz pazartesi günü bisikleti ile evden çıktıktan sonra haber alınamayan ve dün Aydos Ormanı'nda yapılan aramalardan sonra ölü olarak bulunan lise 2. sınıf öğrencisi Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı. Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Arda Yurtseven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Arda Yurtseven'in okul arkadaşları katıldı. Arda Yurtseven'in ayakta gülükle duran babası Hakkı Yurtseven'i Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel teselli etti. Cenazeye katılan arkadaşları da gözyaşı döktü. Cenaze namazı için tabutun geldiği sırada babaanne uzun süre ağladı. Arda Yurtseven için helallik alınıp dualar edildikten sonra cenaze namazı kılındı. Baba Hakkı Yurtseven, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Arda Yurtseven'in cenazesi Kurfalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven'in arkadaşı Arda Kaya, "En son cumartesi günü voleybol oynamaya gitmiştik. Sonra da görüşmedik. Pazar günü eve gelmiş, ondan sonra da çıkmış. Aradığımızda da ulaşamadık" dedi. Bilgisayar oyunlarına yönelik soruya Kaya, "Oynayacağını düşünmüyorum. Çok zeki bir çocuktu. Köy Hizmetleri'ni kazandı. Durumu da belliydi. En son bir ay önce oyun oynamış. Hayali liseden sonra iyi bir meslek sahibi olmaktı" şeklinde konuştu.

KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Gökhan Yüksel, Aydos Ormanı, Pazartesi, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi 16:49 TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak
Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı 15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş 15:05 Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi 14:27 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'

Son Dakika Haberleri
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı         
16:51
Eziyet gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar Eziyet gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar         
16:37
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti         
14:38
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 16:54:19. #1.11#
SON DAKİKA: KARTAL'DA ORMANDA ÖLÜ BULUNAN LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement