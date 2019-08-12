Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı.
Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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