Son Dakika Haberleri: Kartal'da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Kartal'da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü

1 saat önce

Kartal'da otluk alanda yangın çıktı.

Kartal'da otluk alanda yangın çıktı. Yangın, otluk alanın yanındaki Yediemin otoparkına sıçramadan söndürüldü. Kartal'da saat 14.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını Yediemin otoparkına sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiyenin yanı sıra otopark görevlileri de yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.
(Halit Arslan/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu
Torbalı Belediyesi'nde skandal iddia: Önce taciz edip, sonra kovdular Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Kurbanlıklardan artakalanlar, TIR'dan caddeye döküldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 17:05:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]