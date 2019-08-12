Kartal'da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
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Kartal'da otluk alanda yangın çıktı.
Kartal'da otluk alanda yangın çıktı. Yangın, otluk alanın yanındaki Yediemin otoparkına sıçramadan söndürüldü. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Kartal'da saat 14.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede hızla yayılırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını Yediemin otoparkına sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiyenin yanı sıra otopark görevlileri de yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. - İSTANBUL
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