Son Dakika Haberleri: Kartal'da Oto Yedek Parçacıda Yangın Korkuttu

Kartal'da Oto Yedek Parçacıda Yangın Korkuttu

1 saat önce

İstanbul Kartal'da, otomobil yedek parça deposunda elektrik kontağından yangın çıktı.

Kartal'da Oto Yedek Parçacıda Yangın Korkuttu, System.String[]
İstanbul Kartal'da, otomobil yedek parça deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede yedek parçaları saran alevler, yandaki fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sularında Kartal Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi üzerinde faaliyet gösteren otomobil yedek parça satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açıkta bulunan yedek parçalar bir anda alev aldı. Alevler bir anda parçaları sararken, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin yanında bulunan fabrikaya sıçramadan yangını kontrol altına alındı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında ölen veya yaralanın olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle yedek parçalarda maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:20 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, 3. Sayfa
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