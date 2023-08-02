Kartal'da Otobüsün Önünü Kesip Muavini Kovalayan Saldırgan Kamerada - Son Dakika
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Kartal'da Otobüsün Önünü Kesip Muavini Kovalayan Saldırgan Kamerada

02.08.2023 13:15

Kartal'da bir kişi, bıçak çekerek bir otobüsün önünü kesip muavini kovaladı. Saldırganın saldırısı ve muavinin kaçışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı

Kartal'da bıçak çekerek otobüsün önünü kesen ve muavini kovalayan maganda kamerada

İSTANBUL - Kartal'da yolcu otobüsünün önünü kesen bir kişi kendisini uyaran muavini bıçak çekerek kovaladı. Bıçakla otobüsün önünü kesen saldırgan hakaret yağdırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önünü keserek gitmesine engel oldu. Otobüste bulunan muavin ise saldırganı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Belinden bıçak çıkaran şahıs, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı. Muavin saldırgandan kaçarak kurtulurken, eli bıçaklı şahıs otobüsün önünü keserek gitmesine engel oldu. Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kartal'da Otobüsün Önünü Kesip Muavini Kovalayan Saldırgan Kamerada - Son Dakika
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