Üye Girişi
Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı - Son Dakika

Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı

02.02.2022 15:52
Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı

Kartal sahilinde seyir halinde olan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıktı.

Kartal sahilinde seyir halinde olan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıktı. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekip minik kızı ile birlikte kendini dışarı attı. Baba ile minik kızı, aracın alev alev yanışını izledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay, Kartal sahil yolunda Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan 34 J 9301 plakalı Hyundai marka araçtan duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücüsü Barış Bayram aracını kenara çekip minik kızı ile birlikte araçtan indi. Yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalışan Bayram başarılı olamayınca olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Barış Bayram," Araçtan duman çıkmaya başladı ben de aracı kenara çektim. İçeride çocuk vardı onu çıkarttım. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim ama yeterli olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı
Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı
Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı
Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı
Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı
Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:03:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da otomobil alev aldı, baba ve minik kızı kendisini dışarı attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement