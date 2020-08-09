Kartal'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kartal'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

KARTAL'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kartal'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı, System.String[]

KARTAL'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında D 100 Karayolu Kartal Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre K.Ö'nün kullandığı 34 COS 440 plakalı otomobil, D -100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yön levhasına ve bariyere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü K.Ö. ile otomobilde bulunan, N. A. ve F.C.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.


D-100 Karayolu, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 08:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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