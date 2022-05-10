Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı

10.05.2022 18:11
Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı

Kartal sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kartal sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kartal'da sahil yolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe yönüne seyir halinde olan 34 BSV 55 plakalı Eda V. kontrolündeki Audi marka otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndan, Sanayi Caddesi'ne bağlanmak isterken yol ayrımında bulunan bariyerlere aşırı hız nedeniyle ok gibi saplandı. Bariyerlere saplanan otomobil çarpma hızının etkisiyle ters yöne döndü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücü Eda V.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü bölgedeki hastaneye sevk edildi. Bariyerlere saplanan otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görülürken otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Sanayi Caddesi bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı
Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı
Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı
Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı

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Münir Karaloğlu, Otomobil, Maltepe, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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