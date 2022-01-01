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Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi - Son Dakika

Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi

01.01.2022 13:18
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi

KARTAL'da kaza yapan iki otomobilden biri börek dükkanının camlarına çarparak içeri girdi, diğeri iste dükkanın duvarına çarptı.

KARTAL'da kaza yapan iki otomobilden biri börek dükkanının camlarına çarparak içeri girdi, diğeri iste dükkanın duvarına çarptı. Dükkanın kapalı olması olası bir faciayı önlerken, otomobilin börekçiye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre; caddede ilerleyen otomobil, ters yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri, börek dükkanının camına çarparak içeri girdi. Diğer otomobil ise börekçinin duvarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi bacağından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada bacağından yaralı olduğu öğrenilen bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri durumu iş yeri sahibine bildirdi. Dükkanına gelen iş yeri sahibi gördüğü manzara karşısında şakına döndü. Börekçinin duvarları ve camlarında hasar meydana gelirken, kazanın dükkan kapalıyken meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Kaza sonrası otomobilin dükkana dalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"ARAÇLARDAN BİRİ DÜKKANA GİRMİŞ"

Börekçinin sahibi Mehmet Aydın, "Biz burada yoktuk. Gece iki otomobil dükkanın önünde çarpışmışlar. Araçlardan biri direk dükkana giriyor. Otomobil camları dağıtmış. Diğer otomobilde bahçe duvarlarını kırmış. Bir kadının bacağının kırıldığı söylendi. Hastaneye kaldırdılar. Dükkanın açık olmaması bir faciayı önledi. Gece çalışan usta bize haber verdi. Geldiğimizde bir araç dükkana girmiş, diğeri de duvara vurmuş" dedi.

Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi
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Otomobil, Tragger, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da otomobil börekçiye böyle girdi - Son Dakika


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