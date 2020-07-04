KARTAL'DA OTOMOBİL ÇALAN SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI - Son Dakika

KARTAL'da park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli, olaydan bir gün sonra polis tarafından yakalandı. Çalıntı otomobil ele geçirilirken, bir çok suçtan kaydı olan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal'da 1 Temmuz çarşamba günü park halindeki otomobil iki şüpheli tarafından çalındı. Otomobil sahibi D.Ü.'nün ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışma sırasında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Sahra Sokak'taki bir site önünde park halinde ihbara uyan bir otomobil buldu. Kelebek camı kırık olan araçta yapılan incelemede otomobilin D.Ü.'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, bölgede yaptığı soruşturmada otomobili çalan 2 şüpheliyi belirleyerek olaydan bir gün sonra yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mert A.(31)'in 10 ayrı suçtan kaydı, Tunahan Ö.'nün 42 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.