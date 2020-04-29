Kartal'da otomobil durakta bekleyen otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

100 karayolunda bir otomobil, durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kartal, D-100 karayolu Cevizli Köprüsü mevkinde saat 22.30 sıralarında yolcu indirmek için durağa yanaşan Aziz E. yönetimindeki 34 DD 8720 plakalı halk otobüsüne yolcu indirdiği sırada arkasından hızla gelen 34 RT 1907 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü ve yolcular büyük bir panikle araçtan inerken, çevredeki vatandaşlar yardım için hurdaya dönen otomobile doğru koştu. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartamayan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kısa süreli bir çalışma sonucu hurdaya dönen otomobilden sürücüyü çıkarttı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı sürücü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazanın meydana geldiği noktada hala yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görülen otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazanın olduğu noktada trafik bir süre iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı.



İBB Yol Yardım ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada araç parçalarını toplayıp kumlama yaptı. Yaklaşık 2 saat sonra trafik normale döndü. - İSTANBUL