Kartal'da otomobil park halindeki lüks cipe çarptı: 2 ağır yaralı

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kartal'da otomobil park halindeki lüks cipe arkadan çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sahilde 34 TT 6354 plakalı cipi park eden Fatih Aydın dışarı çıkmasının ardından hızlı olduğu iddia edilen 61 TN 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kadın R.Z. ve yolcu kısmında oturan A.E. otomobilin içerisine sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise otomobilin içerisine sıkışan sürücü ve yolcu kısmında oturan iki kişiyi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan iki kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik polisi ve itfaiye ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Cipin sürücüsü kaza sırasında dışarıda olduğu için şans eseri yaralamadan kazayı atlattı.

ÜÇ BEŞ SANİYE GEÇMEDEN PARK HALİNDEKİ ÇİPE VURMASIYLA ARABASI PERT OLDU.

Sahil yolundan ilerleyen Erdal Çolakoğlu, "Seksenle geliyordum önümden geçti hızlıydı. Geçtiği esnada da ben kenara çekildim, arkasından da bir başka araç geliyordu zaten hızı baya yüksekti. Üç beş saniye geçmeden cipiyle vurmasıyla araba pert hale geldi. Biz koştuk geldik ama çıkacak gibi değildi, cip burada park halindeydi" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Kaza yeri

-İtfaiye ve sağlık ekiplerin çalışması

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Toplanan meraklı vatandaşlar

-Kazayı gören kişiyle röp.

-Yaralıların çıkılması

-Yaralılar ambulansla götürülmesi

-Araçların parçaları dağılması

-Genel ve detaylar