Kartal'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kartal'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

KARTAL'da aşırı süratli olduğu iddia edilen ve ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedince motosiklet, yan yatıp kayarak park halindeki otomobile çarptı.

Kartal'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

KARTAL'da aşırı süratli olduğu iddia edilen ve ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedince motosiklet, yan yatıp kayarak park halindeki otomobile çarptı. Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tek (42) kullandığı 34 GY 5271 plakalı motosikletin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybetti. Yan yatan motosiklet yaklaşık 50 metre kayıp sürüklenerek yol kenarında park halindeki 34 KU 317 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Mehmet Tek, otomobilin altına girerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, otomobilin altında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kask takmayan sürücü başından aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Ambulans ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, yapılan incelemelerde kask takmayan sürücünün, ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor."ARABANIN ALTINDAN ÇIKARDIK AMA DURUMU İYİ DEĞİLDİ"Kazayı görerek yardıma koşan kişilerden Mehmet Sağlam, "Arkadaşın şuradaki kokoreççide kokoreç yediğini gördük. Oradan da motora bindi. Hızla virajı alamadan şurada frene bastı, kayarak direkt aracın altına girdi. Zaten çevredeki arkadaşlar, herkes yetişti. Ambulansı aradık geldi. Aracın altından çıkardık ama durumu iyi değildi. Kask takmadığı için kafası ortadan ikiye ayrılmıştı" şeklinde konuştu.

Atatürk Caddesi, Mehmet Tek, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 04:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı         
12:53
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor         
10:31
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı         
10:17
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi         
10:10
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak         
09:57
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Eşini tüfekle kovalayan koca tutuklandı         
09:22
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 8 ilde sağanak bekleniyor         
09:03
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü         
08:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı         
05:31
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı         
01:52
Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde Feci şekilde can veren kadının ailesinden bomba iddia: İşkence yapıldığına dair videolar elimizde         
00:52
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 05:20:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei