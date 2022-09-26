KARTAL'DA OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ YARALANDI

KARTAL D-100 Karayolu'nda motosikletiyle ilerleyen Cihan Canpolat, önündeki otomobile çarptı. Canpolat kazada hafif yaralanırken, çarptığı otomobil sürücüsü Turan Esin, ambulans gelene kadar başında bekledi.

D-100 Karayolu, Pendik istikametinde saat 11.30 sıralarında iddiaya göre soğanlık sapağından dönen 34 GH 8782 plakalı Turan Esin hakimiyetindeki otomobile, Cihan Canpolat 34 EFS 689 plakalı motosikletiyle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Canpolat yola savruldu. Canpolat'a ilk müdahaleyi kaza anında yoldan geçen zabıta görevlileri yaptı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, motosikletin çarptığı otomobil sürücüsü Turan Esin de ambulans gelene kadar Canpolat'ın yanında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan ve vücudunda ezikler olan Canpolat'ın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.