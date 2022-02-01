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Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti - Son Dakika

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

01.02.2022 10:22
Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

Kartal Sahilde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa otomobil çarptı.

Kartal Sahilde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa otomobil çarptı. Vatandaş çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. O esnada olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı ise yerde yatan yaralıya hem ilk müdahalede bulundu hem de sakinleştirmek için dakikalarca çabaladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ELP 747 plakalı araç sürücüsü sahil yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Güler (63) isimli vatandaşa çarptı. Güler, çarpmanın etkisiyle yola savrularak başından yaralandı. O esnada yol üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan bir sağlıkçı, yaralı vatandaş Güler'in yanına gelerek ilk müdahale de bulundu. Genç sağlıkçı ilk müdahalede bulunurken diğer yandan yaralı vatandaşı sakinleştirmek için dakikalarca çabaladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı alarak hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan otomobilin çarptığı yaşlı adamın yerde yattığı ve sağlık çalışanı kadının yaralıya müdahalede bulunduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti
Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti
Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti
Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti
Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti
Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti

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Turgut Özal Bulvarı, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da otomobilin çarptığı yaralıya yoldan geçen sağlıkçı yardım etti - Son Dakika
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