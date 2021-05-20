Kartal'da otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı - Son Dakika

Kazayı her iki sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık ekipleri sürücülere ayakta müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili müjdeyi verdi: Yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın

Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu

Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı