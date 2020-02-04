Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı - Son Dakika

Kartal'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Memdüh P, idaresindeki 34 DR 4319 plakalı özel halk otobüsü, Kartal Sahil Yolu'nda durağa yanaşırken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 3 kişiye çarptı.

Otobüs daha sonra kaldırımdaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada, 2'si otobüste olmak üzere yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Memdüh P, savcılık ifadesinin ardından "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, hakimlikteki savunmasında, 6 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yaptığını, 3 gündür de kaza yaptığı Kartal- Şişli güzergahında çalıştığını, işe gitmek için sabah 06.00'da kalktığını, kaza yaptığı esnada henüz sefere başlamadığını ifade etti.

Uykusuz olduğu gerekçesiyle kaza yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Memdüh P, sabahları alarm kurmadan uyandığını ve uykusunu aldığını, kazanın yolun kaygan ve virajlı olmasından kaynaklandığını savundu.

Memdüh P. ayrıca, kazadan ötürü yaralanan 5 kişiyi görünce hemen olay yerine sağlık ekiplerini çağırdığını söyledi.

Savcılığın tutuklama talebini reddeden hakimlik şüpheliye, adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi cezası verdi.