KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI - Son Dakika

KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI

07.04.2021 20:29

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKartal Sahil yolunda park edilirken iddiaya göre arkadan hızla gelen aracın çarptığı otomobil, takla attı.

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kartal Sahil yolunda park edilirken iddiaya göre arkadan hızla gelen aracın çarptığı otomobil, takla attı. Bir kadının yaralandığı kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hızlı seyreden Cengizhan Korkmaz'ın kullandığı 54 HY 488 plakalı otomobil, sürücüsünün park etmek üzere yol kenarında durdurduğu 34 DM 5230 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde bir kadın ile bir erkeğin bulunduğu duran otomobil, metrelerce sürüklenerek takla atıp, orta refüje çıktı. Araca vuran otomobil ise kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan otomobil içinde sıkışan Şeyma Yılmaz'ı kurtardı. Otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralı olduğu öğrenilen Şeyma Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI
KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI

İstanbul, Otomobil, Kaza, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Siyah-Beyazlı futbolcular, sakatlıktan ötürü sezonu kapatan Hasic'i unutmadı Siyah-Beyazlı futbolcular, sakatlıktan ötürü sezonu kapatan Hasic'i unutmadı Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Şili hükümeti, doğum kontrol ilacı yerine kasten şeker dağıttı! Çok sayıda kadın hamile kaldı Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı         
20:17
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi         
18:47
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı         
18:03
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış Böyle hırsızlık görülmedi! Ünlü dizi oyuncularının cevizlerini bile çalmış         
16:35
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 20:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KARTAL'DA PARK EDİLİRKEN ARKADAN GELEN ARACIN ÇARPIĞI OTOMOBİL TAKLA ATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei