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Kartal'da, park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı - Son Dakika

Kartal'da, park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

23.01.2022 09:16
Kartal'da, park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

İstanbul Kartal'da, sürücüsünün park halindeki araca çarptığı otomobil yan yattı.

İstanbul Kartal'da, sürücüsünün park halindeki araca çarptığı otomobil yan yattı.

Orhantepe Mahallesi Itır Sokak'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 06 BHC 730 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki kadın sürücü, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede kadın sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Şoka giren sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yan yatan otomobil de çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

Kartal'da, park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı

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İstanbul, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da, park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da, park halindeki araca çarpan otomobil yan yattı - Son Dakika
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