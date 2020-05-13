Kartal'da parklar ve oyun grupları dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve bugün dışarı çıkan 0-14 yaş grubu çocuklar için günler öncesinden bazı önlemler aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçedeki tüm parklarda ilaçlama yaptı, ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarını nano gümüş iyon teknolojisi kullanarak virüs ve bakterilerden arındırdı.

Açıklamada, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Pandeminin ülkemizin gündemine geldiği ilk tarihlerden bu yana dezenfekte çalışmalarımız hiç durmadı, aksine aynı bölgeler bile emekçi kardeşlerimizin çalışmaları ile defalarca dezenfekte edildi. Geçen hafta pazar günü 65 yaş üstü büyüklerimiz için bugün 0-14 yaş çocuklarımız için ve cuma günü de 15-20 yaş arası gençlerimiz için devam eden ilaçlama hizmetlerimizin üzerine ekleyerek günler öncesinden hummalı bir çalışma başlattık. Her şey yavrularımızın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin kısacası büyük bir aile olduğumuz Kartallı komşularımızın daha sağlıklı, daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için. Bugünler geride kalacak ve biz yine sağlıklı günlerde kucaklaşarak sevgimizi paylaşmaya devam edeceğiz."