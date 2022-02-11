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Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

11.02.2022 09:50
Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

Kartal'da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.

Kartal'da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolda seyreden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Otobüsün arkasına takılan patenli gençler trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerin, yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Otobüsün arkasına tutunarak pateniyle ilerlemeye çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde gençlerin kendi canını ve trafik güvenliğini hiçe sayarak pateniyle otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yer alıyor. - İSTANBUL

Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu
Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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