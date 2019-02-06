Son Dakika Haberleri: Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü (3)

Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü (3)

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHAKartal'da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü (3), System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

Kartal'da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada henüze bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:46 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
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