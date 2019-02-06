Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü (3)
1 saat önce
KARTAL'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.
KARTAL'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada henüze bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:12 Kaynak: DHA
Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş
Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor