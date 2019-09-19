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Kartal'da patlayan cam bina sakinlerini korkuttu

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAKartal'da bir pastane sahibi sabah dükkan kapısını açmasıyla aniden kırılan camlar nedeniyle panik yaşandı.

Kartal'da patlayan cam bina sakinlerini korkuttu, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Kartal'da bir pastane sahibi sabah dükkan kapısını açmasıyla aniden kırılan camlar nedeniyle panik yaşandı. Üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı göz önüne alan belediye ekipleri binayı inceledi. Binada risk oluşturacak herhangi bir duruma rastlanmadı.
Olay sabah saatlerinde 30 Ağustos Caddesi Gürhan sokakta meydana geldi. Pastane çalışanı, sabah dükkanı açmak için kapıya yöneldi. Cam kapının açılmasıyla, aniden yere kırılan camlar paniğe yol açtı. Üst kattaki dairelerden birinin balkon camında daha önceden oluşan çatlağı da göz önünde bulundurarak polis ve zabıtaya haber verdi. Olay yerine gelen Kartal Belediyesi ekipleri, 5 katlı binanın dışında ve içerisinde bir süre incelemelerde bulunduktan sonra, risk oluşturacak herhangi bir bulguya rastlamadı. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha detaylı olarak binada inceleme yapacağı öğrenildi.
Pastane çalışanı, "Sabah saatlerinde cam kırıldı. Üst katlarda çatlamalar olmuş. Evi almak için gelenlerin çatlağı görünce vazgemişler.4-5 yıllık bir bina. Ne olduğunu bizde anlamadık" diye konuştu.


Kartal, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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