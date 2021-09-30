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Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu - Son Dakika

Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu

30.09.2021 12:17
Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kartal'da pazardan evine dönen kadına, eski kocası tarafından evinin önünde silahlı pusu kuruldu.

Kartal'da pazardan evine dönen kadına, eski kocası tarafından evinin önünde silahlı pusu kuruldu. Saldırgan koca, evinin önüne gelen kadına silahla 3-4 el ateş etti. Koluna kurşun isabet eden kadın pazara doğru kaçarken cani koca da kadını takip etti. Kadının pazar alanına girmesiyle panik yapan saldırgan şahıs oradan uzaklaştı. Yaralı kadının sini krizi geçirdiği ve çevredekilerin kadına ilk müdahaleyi yaptığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Kartal'da dün akşam saatlerinde yaşandı. Gittiği pazardan evine dönen Semiha Sanlı (55), iddiaya göre evinin önünde kendisini bekleyen eski kocası ile karşılaştı. Saldırgan adam, belinden çıkardığı silah ile Sanlı'ya 3-4 el ateş etti. Kurşunlardan birinin koluna isabet ettiği kadın can havliyle kaçmaya başladı. Cani şahıs da kadını arkasından giderek takip etti. Kadının pazar alanına girmesiyle panikleyen saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına, olaya şahit olan pazarcı esnafı ile çevredeki vatandaşlar yardım etti. Olay yerinde sinir krizi geçiren yaralı kadının koluna çevredekiler tampon yaptı. Akabinde de yaralı kadın olay yerine gelen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırgan eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan pazarcı esnafı Samet Aris, "Bizim tezgahın arkasında bir hanımefendi evine gidiyordu. Bir adam geldi şapkalı. Üç tane mermi sıktı. İkisi boşa gitti. Birisi hanımefendinin koluna geldi. Hanımefendi de direkt kendini pazara attı. Biz zor kurtardık, zor müdahale ettik" dedi.

Yaralı kadına müdahale edenlerden Bülent Reis, "Kadın pazara doğru koşmaya başladı. Telaştan tekrar geri dönünce ben kadını durdurdum. Kadının söylemesine göre eski kocası sıkmış. Kolundan yaralandı. Tamponunu yaptık sonra ambulans geldi. Pazarcı arkadaşlarla hep beraber ambulansa koyduk. Kadın pazara doğru koşmaya başladı. Kolundan girmiş çıkmış" şeklinde konuştu.

Yaralı kadının pazarda sinir krizi geçirdiği ve çevredekilerin de yaralı kadının koluna tampon yaptığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı kadın sinir krizi geçiriyor. Çevredekiler de yaralı kadının kolunu tampon yaparak kadına yardım ediyor. - İSTANBUL

Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu
Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu
Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu
Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu
Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu
Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu
Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu

Ambulans, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kartal'da pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu - Son Dakika


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