Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu - Son Dakika

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

6 saat önce

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu Pazarlarda seç al dönemine ara verildi Korona virüsünden halkı korumak amacıyla adeta seferberlik ilan eden Kartal' da pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu.

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

Pazarlarda seç al dönemine ara verildi

İSTANBUL - Korona virüsünden halkı korumak amacıyla adeta seferberlik ilan eden Kartal' da pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu. Ayrıca pazarlara gelenlere maske ve eldiven dağıtıldı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Boyraz ile birlikte sadece gıda tezgahlarının açılmasına izin verilen Kartal Cuma Pazarı'nı denetledi.

Esnafı maskesiz ve eldivensiz çalışmamaları ve ürünlere kesinlikle elletmemeleri konusunda uyaran Başkan Yüksel, tüm pazarı gezerek maskesiz gördüğü her esnafa maske verilmesini sağladı. Pazarın girişi ve ortasına konulan dezenfekte istasyonlarını da kontrol eden Kartal Belediye Başkanı, pazarda rastladığı yaşlı vatandaşları da yüksek risk grubunda olduklarını belirterek bir an önce eve gitmeleri konusunda uyardı. Başkan Yüksel, yaşlı vatandaşlara 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi'nden belediye hizmeti verdiklerini, soru, sorun ve taleplerin bu iletişim kanalıyla değerlendirilip anında müdahale edildiğini söyledi.

Kartal'da her Cuma açılan pazarın Korona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında sadece gıda maddelerinin satılması şartı ile açılmasına izin verildi. Pazar tezgahlarının aralarının açılması ve gerekli hijyen önlemlerinin alınması şartının ardından Cuma Pazarı, faaliyetine başladı. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarın girişinde ve orta kısmında sabit bir el dezenfektanı ünitesi kurdu. Her birinde 5 haznenin bulunduğu istasyonlarda vatandaşlar, ellerini dezenfekte etme imkanı bulurken yine Zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde pazar esnafına da maske ve eldiven dağıtımı yapıldı.

Pazarda seç-al dönemine ara

Pazarın girişinde de yine talep eden vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Boyraz ile birlikte Cuma pazarını denetledi. Dezenfekte istasyonunu inceleyen ve sayısının artırılmasını isteyen Başkan Yüksel, pazarda maskesiz ve eldivensiz çalışılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini ve aksi durumda gerekirse pazarı kapatacaklarını söyledi. Pazarda ürün seçmenin ve tadım yaptırmanın yasak olduğunun ve teması en aza indirmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Yüksel, tezgahlara da seçmecenin yasak olduğunu belirten etiketler konulmasını istedi.

Sahaya çıkan ekiplere eğitim verildi

Kartal Belediyesinin korona virüsü ile yaptığı mücadele kapsamına Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine eğitim verildi. Görevleri gereği sürekli sahada olan ekiplere virüs ve hijyen ile ilgili önemli bilgiler veren ekipler, ateşi çıkan ve diğer belirtileri gösteren personelin, mutlaka yetkililere haber vermesi gerektiğini, aksi takdirde virüsün evlere ve oradan da her yere yayılacağını belirtti. Her ekip arabasına maske ve dezenfektan verildiğini belirten eğitmenler, tüm kıyafetlerin de her gün yıkanması gerektiğini ve kişisel hijyen kurallarına uymanın hayati değerde olduğunu belirtti. Eğitimde toplu halde durulmaması 1,5 metreden yakın temas kurulmaması gerektiği hatırlatılarak soyunma odası gibi yerlerin de sırayla kullanılması gerektiği vurgulandı.

Taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

Öte yandan Kartal'daki dezenfekte çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kartal Belediyesi çalışanlarından oluşan ekipler, Kartal Birlik Taksi Durağı'nda ve Kartal- Kadıköy minibüslerinin kalkış noktasında dezenfekte istasyonu kurarak gelen araçları özel ilaçla dezenfekte etmeye başladı. Saat 14.00 ile 17.00 arasında dezenfekte istasyonuna gelen tüm taksi ve minibüsler dezenfekte edildi ve yolcuların da bilgilenmesi için camlarına etiket yapıştırıldı. Koruyucu giysi, maske ve gözlük ile çalışan ekipler, yüzlerce aracı dezenfekte etti. Taksi ve minibüsler boşken yapılan uygulama; önümüzdeki günlerde de Kartal Birlik Taksi Durağı ve Ahmet Şimşek Koleji önünde belirlenen noktalarda ekipler tarafından tekrarlanacak.

Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu

Kartal, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı         
15:53
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek         
15:52
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 01:18:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da Pazarlara el dezenfektan ünitesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]